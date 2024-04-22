Елена Кравец рассказала, как изменился Зеленский и какое последнее сообщение от него получила

Раньше семьи Кравец и Зеленских хорошо дружили между собой.

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец рассказала, какие изменения заметила в президенте Владимире Зеленском и какое последнее сообщение от него получала.

Раньше семьи Кравец и Зеленских хорошо дружили между собой. Однако полномасштабная война все изменила. Они практически не видятся. Тем не менее, Елена Кравец призналась, что очень волнуется за своих приятелей, ведь, несмотря ни на что, они остаются для нее близкими людьми.

"Я волнуюсь за него, как за очень близкого и важного мне человека. Почти так же, как и за мужа. Я волнуюсь, потому что это очень родной моему сердечному человеку, как и весь их семья. Тот факт, что мы сейчас меньше видимся, – он накладывает отпечаток, конечно. Не то, что не меньше видимся, а мы не видимся вообще", — рассказала ведущая на проекте "У ліжку".

Президент Украины Владимир Зеленский

Также Елена Кравец рассказала об изменениях, которые заметила во Владимире Зеленском. По словам актрисы, она обратила внимание, как изменился его внешний вид, а также голос.

"Я вижу какие-либо незначительные изменения в голосе, во внешнем виде, я все это фиксирую. Я не понимаю, сколько всего ему приходится выдерживать, какие важные решения принимать. Иногда мне кажется, что это какой-то сон", — поделилась актриса.

С семьей Зеленских Елена Кравец сейчас практически не видится и не общается. Однако недавно актрисе представилась возможность наконец-то встретиться с Еленой Зеленской. Ведущая рассказала, какой была их последняя встреча.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"У меня нет с ней контактов, потому что это безопасность, и я это понимаю. Недавно такоя была удача увидеться, очень быстро. Моя дочь вела подкаст о ментальном здоровье, Елена Зеленская была приглашенной гостьей. Я, пользуясь этим случаем, просто приехала на съемку обняться", — вспомнила Кравец.

Кстати, очень редко ведущая может написать сообщение Владимиру Зеленскому. В последний раз она в переписке поздравила Елену Зеленскую с днем рождения и попросила президента передать жене ее слова. Владимир Зеленский пообещал, что выполнит просьбу.

"Я поздравляла жену Елену с днем рождения и просила, чтобы он передал. Ответил: "Спасибо, все передам", — рассказала Кравец.

Елена Кравец

Напомним, недавно хореограф Раду Поклитару рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским. Танцор признался, что не узнал тогда президента Украины.

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