Елена Кравец рассказала, как провела зимние каникулы: "Начала рычать на детей"

Елена Кравец рассказала, как провела зимние каникулы: "Начала рычать на детей"

Звезда отдыхала в одиночестве.

У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец начался Новый год с того, что ее дети заболели.

Поэтому пришлось отложить празднование дня рождения. Впрочем, Елена съездила на отдых на 10 дней. Как рассказала Кравец "Світському життю", ей нужно было перезагрузиться.

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

"Я съездила... Я все же съездила на 10 дней. Это, честно говоря, впервые в жизни я поехала отдыхать в одиночестве. Просто наступил какой-то момент, когда я поняла, что начала рычать на детей, я начала дергаться", — поделилась актриса .

Артистка поехала в Славутич. Там звезда расслаблялась и отдыхала душевно.

"Я уехала недалеко. Это был город Славутич. Я съездила вместе со своими учителями по медитациям. Там у меня были вот такие вот каникулы: промасливание, медитации, сон", — рассказала Елена.

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