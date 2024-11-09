Елена Кравец рассказала о кризисных ситуациях ее 8-летних детей-двойнят: "Казалось, демоны выходили"

Украинская ведущая Елена Кравец рассказала об изменениях в воспитании ее старшей дочери и младших близнецов.

Так, знаменитость отметила, что в детстве старшая дочь Маша была более спокойной, чем сейчас ее младший брат и сестра. По словам звездной мамы 8-летние Катя и Ваня сейчас проходят трансформационный период. В частности, мальчик уже учится заботиться о родной сестре.

"Я думала, как я буду их одинаково любить. Но оказалось, что любви на всех хватает. Вспоминаю времена, как Маша была маленькая, одна и спокойная. Это интересно наблюдать, как они (младшие дети – прим. ред.) взрослеют. Особенно когда они вдвоем выстраивают свой микромир, свои отношения, гендерные (рамки – прим. ред.). Меня очень удивляет, когда я прихожу и Ваня иногда перед школой утром готовит Кате завтрак. А она сидит смотрит мультик и говорит: "Ванечка меня покормил", — рассказала Елена на подкасте "Вдома поговоримо".

Младшие дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Тем временем 8-летняя Катя тоже недавно перешла на новый этап своего повзросления. Как говорит Елена, это было достаточно эмоционально для девочки. В частности, дочь ведущей довольно агрессивно могла отреагировать на незначительную вещь. Так, Кравец вспомнила историю, как Катя устроила хаос у себя в комнате из-за неудачной аппликации. Однако актриса после 13 лет в психотерапии не вступила в конфликт, а наоборот принялась успокаивать дочь собственным методом.

"Несколько месяцев назад Катя перевернула всю детскую комнату. Казалось, демоны выходили. Она швыряла сегменты из дивана, подушки, игрушки… И все накопившееся в этот момент вылилось. Обычно она хлопает дверью, поплачет или сама себя успокоит, а тут она кричит и швыряет все на пути. Я дала ей время поагрессировать. Потом стало страшно и я зашла, а она говорит: "У меня не получилась снежинка!". Это был гнев. Я помню еще с детства, что нужно взять что-то пушистое, теплое, усадить ее на руки и качать. С раннего детства на нее это действует", – признались Маша и Елена Кравец.

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко делилась, как их изменил и чему научил 3-летний сын Марсель, которого они усыновили больше года назад.

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