Елена Кравец рассказала, спрашивала ли у Владимира Зеленского, когда закончится война

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, как сейчас поддерживает общение с президентом Украины и своим другом Владимиром Зеленским.

Сейчас лидер Украины сосредоточен только на событиях в стране и приближеннии победы. Общаться с другом, как поделилась Кравец в интервью Маше Ефросининой, почти не выходит. Однако актриса пытается поддерживать президента и посылает ему ободряющие сообщения.

"Просят передать ему, это чаще всего, что он ух какой! Я говорю, всегда, что так и передам, но я же не вижу его, только слышу и смотрю на него так же, как и вы. Я пишу ему, пишу что передают. Я в начале войны присылала Владимиру Александровичу мэмы о нем. Он отвечал — три смайлика ставил" — рассказала Кравец.

Также актриса ответила спрашивала ли она у Зеленского об окончании войны. Но, по словам Елены, она не решается задавать такие вопросы президенту.

"Я не могу. Вдруг ему нечем успокоить и я только еще больше добавлю печали, что многие рассчитывают, а он типа не может. Я не перекладываю на него ответственность за это. Я не понимаю, как он это вообще все держит. Я не понимаю, откуда этот ресурс. Эта нечеловеческая усталость, как он противостоит ей? Я могу написать что-то ободряющее, какую-то поддержку" — сказала Кравец.

Ранее Елена Кравец рассказала, почему больше не появляется на выступлениях "Вечернего квартала".

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