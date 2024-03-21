Елена Кравец растрогала, чем занималась ее 7-летняя дочь в укрытии во время обстрела Киева

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец показала, чем занималась ее 7-летняя дочь Екатерина во время ракетной атаки по Киеву в ночь на 21 марта.

В сторис на своей странице в Instagram звездная мама разместила снимок, на котором изображены фигурки из пластилина.

Как рассказала Кравец, пока они с дочерью сидели в укрытии, девочка передала свои эмоции в творчестве. 7-летняя Катя показала, какими видит ПВО и боевой самолет:

"Мам, ну я уже не спала после укрытия. Но я слепила себе ПВО – чертика и самолетик. Катя, 6:30 утра", — подписала фото с детским творчеством после обстрелов Киева Кравец.

Елена Кравец показала, что делала ее 7-летняя дочь в укрытии / Фото: instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Отметим, что в ночь на 21 марта российские оккупанты выпустили по Украине 31 ракету. Большинство ракет летели на Киев. Вражеские цели были сбиты, однако обломки наделали беды в Подольском, Шевченковском, Святошинском районах столицы. Есть разрушения жилых домов, повреждены автомобили. Пока известно о 13 пострадавших.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева поделилась кадрами, как вместе с детьми своего мужа Миши Кацурина 7-летней Александрой и двухлетним Иваном сидела в укрытии. Артистка запостила фото, где с детьми прячется в бомбоубежище на раскладушке.

Отметим, что многие другие украинские звезды поделились, как пережили эту ночь и показали, как прятались в укрытиях от российских ракет.

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