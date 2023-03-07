Елена Кравец шокировала, как в дом ее старшей дочери попала российская ракета

Это произошло еще весной прошлого года, когда Маша находилась за границей.

Ведущая и актриса Елена Кравец рассказала, что ее 20-летняя дочь снова живет вместе с ней.

Как говорится в программе ЖВЛ, Маша переехала к родителям, ведь весной прошлого года в дом, где она жила, попала российская ракета. К счастью, квартира дочери Кравец особо не пострадала, впрочем, девушка там больше жить не могла.

"Прилетела ракета в этот дом. Он не был разрушен, но… Это было на Лукьяновке весной. Мы понимали, что она там не останется", — рассказала знаменитость.

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Сама Елена тоже почувствовала на себе реалии войны и не на шутку испугалась. Когда актриса вела детей в школу, услышала мощный взрыв. Тогда младшая дочь начала плакать. Впрочем, сын Кравец успокоил сестру.

"Однажды так бахнуло, мы заходили в школу, я только берусь за ручку двери – и такой мощный взрыв. Ну такой он был мощный. Я понимаю, что у меня просто дрожит эта дверь в руках, стекло завибрировало. Катя тогда впервые очень испугалась .Начала плакать.А Ваня, я не знаю, откуда у него это, он просто: "Да ну, Катя, это же волна, где-то взрыв". Даже я не могу справиться, а в нем что-то мужское такое есть", – вспомнила Елена.

Елена Кравец откровенно для ЖВЛ: как война поменяла приоритеты в жизни звезды

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