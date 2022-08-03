Елена Кравец со слезами на глазах рассказала о последнем кастинге с Русланой Писанкой

Основной сбор предназначен для батальона "Свобода", в котором несет службу актер Владимир Ращук, известный своей ролью в сериале "Ангелы" на телеканале 2+2. Елена Кравец рассказала, что не смогла остаться в стороне от такой инициативы.

"Мне предложили выставить свой лот и рассказали, куда будут назначены средства. Мы же актерская стая, понимаете? Очень хочется помочь. Как вы знаете, наши ребята из "Квартала 95" активно ездят с концертами для военных, и многие артисты и актеры в рядах ВСУ. Поэтому это хорошая помощь, как держать за руку", — прокомментировала Кравец.

На аукцион актриса выставила лотом книгу "Знаки карпатської магії. Таємниця старого мольфара". Актриса сама любит эту книгу и говорит, что она очень мистическая и загадочная. Кроме того, Елена считает, что сейчас все наблюдают и за мистической войной, противостоянием добра и зла. И верит: таинственная и древняя культура сейчас тоже стоят на страже нашей страны.

Книга от Елены Кравец - звезда "Квартала" рассказала о своем лоте на благотворительном аукционе

Вчера в Германии прошло прощание с актрисой и ведущей инфотейнмент-шоу "Твоего Дня" Русланой Писанкой, в котором они вместе работали с Еленой Кравец. Кравец вспомнила один из последних ярких моментов, связанных с Русланой и со слезами на глазах призналась: до сих пор не может поверить в смерть Писанки и с ней внутренне пока не смогла проститься.

"Я до сих пор в это не могу поверить, мне кажется, что она ушла и вернется. У меня пока это не укладывается в голове, я с ней внутренне не попрощалась. Вспоминаю наши кастинги на шоу "Твой День", там было много кандидатов на роль ведущих. Я помню, что в день, когда я проходила кастинг, Руся сильно опоздала. Мы уже общались, она пришла последней. Такая энергичная, как Руся всегда. "Извините, извините, о чем говорим", — сказала она. Очень быстро она влилась в процесс. Помню, что смотрела на нее и физически ощущала электрический ток. Я очень волновалась, для меня это был выдающийся момент, я хотела попасть в шоу "Твой День". Когда она зашла – меня отпустило. И я поняла, что у нас установилась связь. Я много лет ее знаю, она не меняется, зафиксировалась в очень молодом состоянии души", — вспомнила Елена Кравец.

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