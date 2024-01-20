Елена Кравец со слезами на глазах рассказала о разнице воспитания младших двойняшек и старшей дочери

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец откровенно поделилась, как с течением времени изменилось воспитание 7-летних близнецов Кати и Вани.

По словам Елены, ее старшая дочь Маша с детства умела подстраиваться под плотный график родителей. А вот младшие близнецы нуждаются в наибольшем внимании.

"Она выросла, интегрировалась, приняла правила жизни и ушла. А эти двое они как бы ставят свои правила. Они хотят, чтобы все подстроились под их жизнь. Когда-то услышала фразу, что дети приходят либо для радости, либо для учебы. И недавно сказала близнецам, что вы должны быть благодарны Маше, что она была для радости, потому что вас бы не было. Я понимаю, что Катя и Ваня пришли для учебы", - рассказала Кравец в собственном подкасте "Вдома поговоримо".

Елена Кравец с семьей / Фото: instagram.com/lennykravets

Более того, знаменитость признала, что на двойню срывается больше, чем на Машу в ее детстве. Также Елена назвала причины своего возвращения из-за границы. По ее словам, ей было очень тяжело быть исключительно в статусе мамы. Сейчас все дети Елены Кравец проживают с ней и мужем в общем доме.

"Я никогда так не кричала на Машу, как кричу на малышей. И мне кажется, что они должны понимать, что тяжело, война в стране, такие обстоятельства, много работы… Я понимаю, что иногда кричу на них. И когда кричу, но Маша меня останавливает... Я кричу: "Вы что, оф*гели? Вы думаете, что вокруг вас все крутится? На вас тут что, кто-то кричит?". Мы именно поэтому вернулись из вынужденной эмиграции, потому что понимаю, я хочу жить, работать на своей земле и быть еще кем-то, кроме как мама. И я начинаю злиться на них, что из-за них я должна быть не дома. Но ведь они не виноваты. Это их безопасность, но мне некомфортно. Я поняла, что они не должны это вывозить", - со слезами поделилась актриса.

Елена Кравец

Напомним, недавно 20-летняя дочь Елены Кравец Маша показала, как дома проводит время с близнецами.

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