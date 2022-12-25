Елена Кравец трогательно обратилась к украинцам в Рождество: "На нашей земле меняется ход истории"

Звезда отметила, что сейчас в украинцев верит весь мир, ведь мы доказали, что умеем творить чудеса.

Звезда "Квартала 95", актриса, ведущая канала "ДОМ" Елена Кравец эмоционально поздравила украинцев со светлым праздником, который все мы встречаем с верой в чудо и ВСУ.

Ведущая отметила, что сегодня в украинцев верит весь мир, потому что мы тоже доказали, что способны творить чудеса.

"В Рождество каждый человек ожидает – Чуда, потому что именно с Чуда все началось когда-то. Оно изменило ход истории человечества. Чудо рождения Сына Божия, человека, которого боялись цари, которого преследовали, но который, несмотря ни на что, нес свет свет. Сын Божий оставил в наследство человечеству три непоколебимых опоры – Веру, Надежду и Любовь. Сегодня мы, украинцы, сыновья и дочери своей земли, тоже переживаем перерождение. Нас тоже боятся "цари", особенно один. В нас верит весь мир, потому что уже никто не сомневается – мы способны творить чудеса на фронте и в тылу", — отметила ведущая канала "Дом".

Елена Кравец

Елена Кравец пожелала всем сохранять свет в душе, верить в нашу счастливую звезду и Победу и продолжать любить жизнь, несмотря на все испытания:

""Именно сейчас на нашей земле, мне кажется, меняется ход истории и происходит изменение внутреннего календаря каждого украинца. Сначала на "до" и "после" 24 февраля, но будет на "до" и "после" Победы. И это будет победа чуда и удивительных людей. Это будет победа духа и добра. Встречаем Рождество, верим в нашу счастливую звезду, сохраняем надежду и продолжаем любить жизнь, которую сегодня нам дарят настоящие волшебники и волшебницы на передовой", — говорит Елена Кравец.

Напомним, ранее Елена Кравец впервые прокомментировала, почему больше не участвует в концертах "Квартала 95". Актриса объяснила, что решила взять паузу.

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