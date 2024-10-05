Елена Кравец восхитила фото с младшими 8-летними детьми дома: "Редкие минуты"

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец порадовала поклонников милым контентом со своими детьми-близнецами.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала фото 8-летнего сына Вани и дочери Кати. Так, дети попозировали перед маминым объективом в объятиях на фоне квартиры. На изображении Катя одета в черные джинсы и вязаный пудровый свитер, а Ваня – черные спортивные шорты и футболку. Вероятно, мальчик как раз собирался на занятия по футболу, чем увлекаются еще с детства.

В то же время Елена пошутила, что ее младшие дети не всегда так спокойны, а наоборот всегда любят побаловаться. Однако на этот раз они старательно и дружно сделали снимок напамять. К слову, с кадра заметно, как быстро повзрослели дети ведущей, которые в этом году уже перешли в третий класс.

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

"Редкие минуты согласия между бро и систер", — лаконично написала Кравец.

Напомним, недавно певица Руслана Лыжичко сообщила, что в скором времени собирается стать мамой и родить первенца. Исполнительница призналась, почему на это решилась только в 51 год и будет ли обращаться к усыновлению.

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