Елена Кравец восхитила, как с дочками поразвлекалась на концерте Наде Дорофеевой

Украинская ведущая Елена Кравец побывала на масштабном сольном концерте Нади Дорофеевой в Киеве.

Знаменитость пришла не сама, а со своими двумя дочерьми. Как отмечает Елена, такие события теперь воспринимаются по-другому. В частности, они становятся более ценными и редкими. Поэтому семейство вместе пело и танцевало под любимые хиты.

"Жизнь теперь как деликатес, который стоит себе позволить. Надь, ты абсолютно космическая. Девчачий фан-клуб нашей семьи", — поделилась Кравец.

Дочь Елены Кравец с подругой / Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с дочерью / Фото: instagram.com/lennykravets

В частности, свой восторг не могла скрыть самая маленькая дочь ведущей Катя. Звездная мама вспомнила, как во время шоу доченька поинтересовалась количеством людей во Дворце спорта. И даже в шутку сравнила толпу фанатов с ее классом в школе.

"– Мама, сколько здесь людей? 10 тыс., Катюш. – Десять тысяч! Ого! Я представляю, если бы они все пришли на прогулку с нашим классом. Татьяна бы всех до утра считала", — насмешила диалогом Елена.

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Напомним, 22 ноября Надя Дорофеева ошеломила полным солд-аутом на своем концерте. Ранее редакция ТСН.ua делилась, какой гость-инкогнито пришел к артистке на шоу и с кем она воссоединилась после долгих лет разлуки.

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