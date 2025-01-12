Елена Кравец восхитила новыми фото 21-летней дочери-красавицы: "Моя принцесса"

Украинская ведущая Елена Кравец показала свою подросшую старшую дочь Машу.

В своем фотоблоге Елена поделилась рядом кадров из недавней фотосессии дочери. В коротком ролике она собрала несколько черно-белых кадров, где 21-летняя Маша позирует на подоконнике, полу и кровати. Для чувственных съемок блогерша выбрала джинсы и майку, которую меняла на водолазку. Кроме того, на некоторых снимках Маша полностью обнажилась, оставив только джинсы.

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Под таким фотосетом звездная мама выразила свое восхищение красивой дочерью: "Моя первая. Моя принцесса. Моя Маша". Маша и ее бойфренд, в свою очередь, уже оценили пост Кравец и оставили лайки.

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

В комментариях похожие эмоции испытали и поклонники знаменитости. Так что вместе с ней засыпали Машу комплиментами.

Господи, какие у нас красивые дети, пускай живут жизнь

Невероятная красавица

Очень горячо

Напомним, недавно ведущая Елена Кравец похвасталась отдыхом в компании своих младших детей-двойняшек. Вместе с 8-летними Катей и Ваней звезда показала, как они развлекались зимой в Буковеле.

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