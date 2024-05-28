Елена Кравец восхитила редким фото с 85-летним папой и рассказала о его празднике

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец рассказала об особом празднике в ее семье.

Так, на днях папе знаменитости Юрию Викторовичу исполнилось 85 лет. По случаю юбилея Елена решила сделать ему сюрприз и приехала в родной город Кривой Рог. Ведущая восхитила поклонников редкими кадрами с именинником. И добавила, что родной человек всегда интересуется ее жизнью и успехами.

"Я сегодня в Кривом Роге по очень выдающемуся поводу. Вчера (27 мая - прим. ред.) моему папе исполнилось 85 лет. Юрий Викторович. Мой папа очень за меня переживает и спрашивает, чем я занимаюсь и чем помочь. С днем рождения тебя!", - рассказала Елена.

Елена Кравец с отцом / Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с отцом / Фото: instagram.com/lennykravets

К поздравлениям юбиляра присоединились украинские звезды, а также подписчики Елены. Они были очень рады увидеть папу ведущей и пожелали ему крепкого здоровья и долголетия.

"Поздравляю! Папу, тебя и всю вашу семью! Спасибо Юрию Викторовичу за невероятную дочь" – Маша Ефросинина

"Боже! Поздравления от меня!" – Оля Полякова

Мило, до слез! Крепкого здоровья папе. Это такая любовь – папа и дочь

С Днем рождения, Юрий Викторович! Счастливой и долгой жизни вам! Леночка ваша умничка и красавица!

Напомним, недавно экс-жена Узелкова Марина также сообщила о празднике в семье. Ее сестра-копия празднует день рождения, поэтому тренер восхитила особыми поздравлениями родного человека.

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