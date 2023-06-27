Елена Кравец восхитила редкими фото заметно подросших двойняшек в украинском наряде

Артистка искала для сына и дочери детский лагерь.
Актриса и телеведущая Елена Кравец показала редкие фото с заметно подросшими двойняшками.
Фото с сыном Иваном и дочерью Екатериной знаменитость поделилась в Instagram-stories. Перед объективом фотокамеры дети позировали в украинском наряде. Екатерина была одета в вышитое платье и венок, а Иван позировал в вышитой рубашке.
Как поделилась Кравец, она ищет для 6-летних близнецов летний лагерь.
"Провела время в поисках детского лагеря, первого в жизни моих детей. Задача была не из легких, если честно", — поделилась актриса.
Елена Кравец искала детский лагерь, вокруг которого есть красивые пейзажи и который следует украинским традициям, а также чтобы в заведении вкусно готовили.
"Искала такой, чтобы глаза их любовались пейзажами, ручонки могли прикоснуться к древним ремеслам, в сердце — к истокам и традициям. А еще чтобы было так же вкусно и спокойно, как у бабушки, только в лагере", — поделилась знаменитость.
Наконец Елена Кравец нашла для двойняшек детский лагерь, который должен им понравиться.
Напомним, недавно певица Alyosha показала редкие фото детей от исполнителя Тараса Тополи, которые уже заметно подросли. Артистка также ответила на критику, что якобы во время войны в Украине демонстрирует "счастливую жизнь" в США.
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