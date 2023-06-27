Елена Кравец восхитила редкими фото заметно подросших двойняшек в украинском наряде

Актриса и телеведущая Елена Кравец показала редкие фото с заметно подросшими двойняшками.

Фото с сыном Иваном и дочерью Екатериной знаменитость поделилась в Instagram-stories. Перед объективом фотокамеры дети позировали в украинском наряде. Екатерина была одета в вышитое платье и венок, а Иван позировал в вышитой рубашке.

Как поделилась Кравец, она ищет для 6-летних близнецов летний лагерь.

"Провела время в поисках детского лагеря, первого в жизни моих детей. Задача была не из легких, если честно", — поделилась актриса.

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец искала детский лагерь, вокруг которого есть красивые пейзажи и который следует украинским традициям, а также чтобы в заведении вкусно готовили.

"Искала такой, чтобы глаза их любовались пейзажами, ручонки могли прикоснуться к древним ремеслам, в сердце — к истокам и традициям. А еще чтобы было так же вкусно и спокойно, как у бабушки, только в лагере", — поделилась знаменитость.

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Наконец Елена Кравец нашла для двойняшек детский лагерь, который должен им понравиться.

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Напомним, недавно певица Alyosha показала редкие фото детей от исполнителя Тараса Тополи, которые уже заметно подросли. Артистка также ответила на критику, что якобы во время войны в Украине демонстрирует "счастливую жизнь" в США.

Читайте также: