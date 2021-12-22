Елена Кравец впервые рассказала о проблемах со здоровьем: "Это произошло три года назад"

Артистка связывает болезнь с эмоциональным потрясением.

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец откровенно призналась, что три года назад у нее начались проблемы со здоровьем.

У артистки на теле стали появляться пятна. Елена уверена, что это связано с эмоциональным потрясением. О чем она рассказала в интервью Маше Ефросининой:

"Три года назад ниоткуда, непонятно почему, неведомо как, по какой причине случилась со мной какая-то реакция кожная. Непонятно, на что, на какое-то, наверное, эмоциональное потрясение. Я сейчас уже, конечно, понимаю, на какое. Появилось одно пятно. Я выслала фотографию врачу, она сказала, что это крапивница, проходит максимум через шесть недель: "Не парься". И я не парилась. И вот прошло шесть недель, а крапивница не прошла. Вот уже третий год она со мной. Это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку", — поделилась Кравец.

Однако что именно за эмоциональное потрясение привело к кожной болезни, Кравец уточнять не стала. Она поделилась, что это еще не перевернутая страница и ей об этом говорить непросто:

"Я сегодня не хотела бы углубляться в эту тему, пока она не станет перевернутой страницей. Я хочу закончить лечение. На сегодняшний день я стала "магистром" в области лечения подобных штук. Не хочу говорить слово "заболеваний". На сегодняшний день слова "заболевание" с корнем "боль" нет, но я по-прежнему на пути к выходу из этой истории", — объяснила актриса.

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