Елена Кравец впервые заговорила о неожиданной смене деятельности

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua телеведущая поделилась, чем сейчас наполнена ее жизнь.

На публике впервые за длительное время появилась известная телеведущая Елена Кравец. Это произошло на премьере фильма "Відпустка наосліп".

Елена пришла на мероприятие в один из столичных кинотеатров вместе со своей 22-летней дочерью Марией. По словам актрисы и телеведущей, она захотела поддержать Даниэля Салема и Татьяну Малкову, которые сыграли главные роли в комедии.

"Я вообще пришла поддержать украинское кино, и конечно всю съемочную группу. С Даниэлем мы очень редко встречаемся. Познакомились еще на "Танцах со звездами", и никогда в жизни не подумала бы, что мы будем редко видеться, но все же встречаться на таких допремьерных показах", — сказала в комментарии ТСН.ua Елена.

Елена Кравец с дочерью Марией / Фото: YULA company

Также мы поинтересовались, чем сейчас наполнена жизнь актрисы, которая пока не ведет телевизионные программы и не снимается в развлекательных шоу. Напомним, в свое время Кравец много лет проработала в студии "Квартал 95", но после начала полномасштабного вторжения решила взять паузу и покинула известный коллектив.

"Я пошла на писательские курсы и понемногу пишу. Каждую неделю я должна издавать два текста, и они одновременно являюсь упражнениями. Я тренируюсь писать в разных методах. Мне это нравится. Кстати, это влияет очень терапевтически. Это одновременно и дневник, и как любая письменная, бумажная работа", — поделилась с ТСН.ua Елена и не исключает, что в будущем может решиться и выпустить книгу новелл.

Кстати, в своем Telegram-канале Кравец выложила аудио первой новеллы под названием "Какая я женщина?", которую сама и начитала.

Напомним, недавно на своей странице в Сети Елена Кравец впервые за длительное время выложила фотографию своих родителей и рассказала о болезни мамы, которую она победила.

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