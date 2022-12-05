Елена Кравец вспомнила, как с двойняшками застряла в лифте: "Кричала громче, чем дети"

Артистка рассказала, как это произошло и что она тогда делала, чтобы ей помогли.

Актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец вспомнила, как с двойняшками застряла в лифте.

В эфире авторского проекта "Тихий вечір з Оленою Кравець" на канале "Дом" знаменитость рассказала, что это произошло еще тогда, когда в Украине начались проблемы с энергоснабжением. Она ехала с детьми на празднование Хэлловуина и решила воспользоваться лифтом. Вдруг в их доме выключили электроэнергию, и Елена с детьми застряла.

"Как только начались отключения, соседка в подъезде поставила в лифте коробку для людей, которые случайно застрянут в лифте. И мы таки застряли… с детьми… и нам очень понадобился этот спасательный бокс! Мы ехали на Хэлловуин. Спускаемся с нашего этажа, у меня в руках костюмы. И я говорю детям: "Дети, а вы знаете, для чего эта коробочка, которая здесь стоит?". А они: "Да… Это для тех, кто застрял в лифте…". И именно в этот момент вырубится свет, и мы остаемся в сплошной темноте", — поделилась знаменитость.

Елена Кравец

Елена рассказала, что начала с детьми кричать, чтобы их услышали и пришли на помощь.

"Вы же представляете, я еду в замкнутом лифте с детьми и выключается свет. Конечно, мы начали очень громко кричать, а я некоторое время кричала даже громче, чем дети. Пока они не сказали: "Мама, останавливайся, нас спасают", – поделилась актриса.

Напомним, что недавно Елена Кравец рассказала, как дети восприняли полномасштабную войну, которую развязала Россия. В частности, актриса поделилась, каким вопросом ее ошеломил 5-летний сын Иван.

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