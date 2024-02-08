Елена Кравец высказалась о громком скандале с деньгами из госбюджета и ответила на хейт

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец высказалась о хейте, с которым столкнулась после громкого скандала с деньгами из госбюджета.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость призналась, что ей досадно видеть, как ее критикуют в Сети. Однако актриса уверяет, что ей нечего скрывать и что ее совесть чиста.

"С одной стороны мне не очень тяжело, потому что со мной моя правда. Я знаю правду о себе, у меня чистая совесть, я никого не обижала. С другой стороны я понимаю, что эта клевета, эта ложь – она влияет на мою жизнь. Не так, как на внутреннее состояние, а на то, что происходит в моей жизни", — поделилась Кравец.

Елена Кравец

Ведущая отметила, что на телеканале "Дом" снимали не только ее шоу "Тихий вечір", однако почему-то критика полилась именно на нее. Актриса убеждена, что это все произошло неспроста.

"Тихий вечір" не единственная программа на том канале, на котором я работала, но почему-то внимание было направлено именно на меня. Может быть, это политическая борьба? Возможно, иногда нужно посмотреть немного поглубже. Почему? Потому что это окружение человека, который возглавляет страну. Несмотря на то, что мы не находимся сейчас в тесном общении, люди надстраивают определенные вещи", — прокомментировала Кравец.

Елена Кравец

Ведущая убеждена, что шоу было нужно, ведь оно отвлекало от ужасных реалий войны, давало зрителю возможность отдохнуть от негатива и зарядиться положительными эмоциями. Кроме того, на проект приходило немало военных, которые делились своей историей, и волонтеров, которые могли на большую аудиторию объявить о благотворительном сборе.

"Программа снята, потому что она была нужна. Я когда-то сказала, что она была нужна мне, но подразумевалось как гражданке, как женщине, как человеку, который иногда в конце недели хочет немного света, как женщина, которой надо дать надежду, как ребятам-военным, которые тоже это смотрели, которые проходили к нам в студию, рассказывали о своих бригадах, волонтерам, которые рассказывали о своих проектах и объявляли сбор на помощь. Мне сейчас пишут, почему нет шоу", — отметила ведущая.

Елена Кравец

Также Елена Кравец ответила на упреки, что на потраченные средства на программу можно было бы приобрести дроны для военных. Ведущая подчеркнула, что беспилотники сейчас крайне необходимы. По словам актрисы, она тоже прилагает немало усилий для их приобретения, правда, не разглашает это. Однако, по мнению Кравец, снимать культурные проекты тоже нужно, чтобы украинцы могли потреблять украинский контент и отказались от культуры врага.

"Запрос, что программа была не так нужна, как дроны, – это такое, немного манипулятивное упрощение. Дроны нужны, очень. Я тоже прилагаюсь к этому. То, что я об этом не говорю, это мое дело. Я не говорю о своей благотворительности, я не освещаю ее, потому что мне приятнее для себя делать это тихо. Дроны нужны, но мы без культуры просто не выживем. Я в этом уверена, потому что культура, она сокращает у нас враждебность и ненависть. Она говорит с каждой душой. Программа наша – у нее была определенная миссия. Я бы не ставила это в один ряд. И дроны нужны, и программа нужна", — добавила Кравец.

Елена Кравец

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Напомним, в конце прошлого года Елена Кравец попала в громкий скандал после того, как в СМИ появилась информация, что на съемку шоу "Тихий вечір" было выделено из госбюджета 32,8 миллиона гривен. Ведущая прокомментировала скандал. Она заверила, что речь шла о 2023 году, а не 2024, и на съемку было потрачено 27,5 миллиона. Впоследствии Кравец объявила, что шоу прекращает свое существование.

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