Елена Кравец довела до мурашек обращением к покойному Нелипе и рассказала о сне с ним

Елена Кравец, Максим Нелипа

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Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец высказалась о трагической гибели на фронте шоумена Максима Нелипы.

В фотоблоге артистка поделилась, что не смогла прийти на недавние похороны Нелипы. Впрочем, призналась, что покойный приходил к ней во сне. По словам Кравец, вместе они вспоминали, какими были их беззаботные времена. В частности, обсуждали частые встречи, где рыбачили и развлекались.

Елена призналась, что не может принять потерю своего товарища Максима. И добавляет, что будет помнить его с теплом и искренней улыбкой. Напоследок поблагодарила за все.

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Елена Кравец о гибели Максима Нелипы / © instagram.com/lennykravets

Елена Кравец о гибели Максима Нелипы / © instagram.com/lennykravets

"Дорогой Макс, вчера (23 мая - прим. ред.) не смогла попрощаться с тобой... Но знаешь, мой друг, я и не хочу этого. Я не хочу с тобой прощаться... На девятый день ты приснился мне и весь сон улыбался своей искренней широкой улыбкой. Мы вспоминали с тобой, как жили, когда мир был добрее и когда казалось, что все еще впереди! Как мы встречались почти каждую неделю у вас дома, на даче или у тебя на природе... Как умело ты рыбачил, как мы варили уху, постоянно шутили из ничего и пели твой любимый "My way". Я проснулась с улыбкой и потом долго грустила. Благодарю тебя за тепло, которое оставляет твою жизнь в моих и наших воспоминаниях, и пусть тебе там будет так же легко, как нам было рядом с тобой", - довела до слез Кравец.

Напомним, на похороны также не смог попасть сын и дочь Максима Нелипы - названа причина.