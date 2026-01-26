Елена Кравец на фоне слухов о разводе раскрыла правду о своем семейном статусе: "Все сложно"

Елена Кравец и ее муж / © ТСН

Украинская актриса Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о возможном разрыве с мужем Сергеем.

Еще осенью 2025 года в Сети активно распространялись предположения о кризисе в браке звезды. Артистка впервые дала четкий ответ и объяснила, что ситуация в семье действительно непростая, однако о разрыве речь пока не идет. В подробности Елена по-прежнему вдаваться не стала.

«Все сложно — как часто пишут в статусе в сети. Мы не разведены — это все, что могу сказать на сегодня», — призналась Елена в комментарии "Люкс ФМ".

К слову, еще в прошлом году Сергей Кравец приходил поддерживать Елену во время ее дебюта с моноспектаклем и вдохновенно восхищался творчеством возлюбленной. В то же время тогда он так же осторожно говорил об их отношениях, но намекал, что все же произошли определенные трансформации во время войны.

Елена Кравец и ее муж — что известно о браке

Елена и Сергей Кравцы состоят в браке более двух десятилетий. Супруги вместе воспитывают троих детей и всегда старались не выносить личные вопросы на публику. Именно поэтому актриса не стала вдаваться в детали. Тем не менее, ответила на еще один вопрос: готова ли стать бабушкой. В ответ артистка сказала категорическое «нет», но все же добавила, что «на все воля Божья».

Напомним, недавно старшая дочь Елены Кравец показала своего бойфренда. Мария поздравила возлюбленного с днем рождения.