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- Гламур
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Елена Кравец не узнала свою 23-летнюю дочь на новых фото: как выглядит Мария
Мария Кравец удивила новыми фотографиями, а её мама Елена оставила забавный комментарий под публикацией.
Украинская актриса и ведущая Елена Кравец не узнала старшую дочь Марию на новых фото, которыми 23-летняя девушка поделилась в своём Instagram.
Мария опубликовала серию новых фотографий. На них она предстала в непривычном для себя образе. Снимки сразу привлекли внимание её мамы. Елена Кравец не оставила пост дочери без реакции. Сначала она даже решила выяснить, откуда взялась эта фотосессия. Похоже, Мария действительно сумела удивить самого близкого человека.
«Что это за замечательный фотосет, Марусик? Мама об этом не в курсе», — поинтересовалась Кравец в комментариях.
Позже актриса ещё раз отреагировала на публикацию дочери, но уже в своих Instagram-историях. На этот раз Елена прямо призналась, что на новых фото ей было сложно сразу узнать Марию.
«Не узнать родную дочь на фото», — написала Кравец и поставила галочку напротив.
Отметим, что 23-летняя Мария уже давно ведет самостоятельную жизнь и строит свой собственный путь отдельно от знаменитой мамы. В то же время ее детство было тесно связано с миром шоу-бизнеса. Девушка часто бывала за кулисами съемок и выступлений «Квартала». По словам Марии, она могла засыпать прямо в гримерке и с детства привыкла к атмосфере съемочных площадок.
Напомним, недавно Елена Кравец вместе с 10-летними детьми эвакуировалась из Киева и показала, где они теперь живут.