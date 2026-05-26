Елена Кравец объяснила, почему не общается с кумой Зеленской во время войны и считает ли ее подругой

Елена Кравец и Владимир и Елена Зеленские

Реклама

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец объяснила, почему во время войны не общается с кумой Еленой Зеленской и до сих пор ли считает ее своей подругой.

К слову, Кравец и Зеленские дружили семьями. Конечно, полномасштабная война повлияла на их дружеские отношения. Елена Кравец в интервью Славе Демину говорит, что вообще не видится с Еленой Зеленской и даже не знает ее номера, поэтому не общается с ней. Актриса говорит, что это связано с безопасностью первой леди.

«Я с Еленой не виделась очень давно. Я не вижусь с ней! Мы к большому сожалению, потому что я скучаю по ней, не общаемся даже по телефону, потому что у меня нет ее телефона. Это безопасность», — говорит артистка.

Реклама

Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Время от времени Елена Кравец может написать сообщение Владимиру Зеленскому, когда хочет поздравить его семью с каким-то праздником. Актриса не скрывает, что не всегда получает ответ. И хотя сейчас между Кравец и Зеленскими нет дружеского общения, однако ведущая и в дальнейшем считает их близкими для нее людьми.

«Он значимый человек в моей жизни. Я за многое ему благодарна в своей жизни. Но с тех пор, как он начал политическую деятельность, мы виделись раза два, еще до ковида. Потом мы не виделись. С Владимиром мы не видимся, не общаемся. Я иногда пишу ему сообщение, если хочу поздравить Елену или детей, или его. Ответа иногда нет, иногда благодарит, иногда вижу, что он не прочитал. Мы на разных полюсах. Сегодня нет дружеского общения», — отметила актриса.

Напомним, ранее Елена Кравец пожаловалась на лишний вес. Знаменитость также удивила методом борьбы с ним.

Новости партнеров