Елена Кравец ошеломила похудением на 9 кило и раскрыла главный секрет

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

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Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец ошеломила похудением на девять килограммов.

Знаменитость поделилась, что начала работать с диетологом. Ведущая не сидит на специальной диете, но придерживается "дофаминового питания". Елена Кравец на проекте "55 за 5" делится, что просто знает, что, когда и сколько надо есть. При этом актриса не ограничивает себя в еде. Наконец, это все дало результат в виде минус девяти килограммов на весах.

"Я похудела на девять килограммов. У меня есть диетолог. Есть такой термин - "дофаминовое питание". То есть мне можно все, я ем все, я просто знаю, когда, что, сколько. Например, если я ем ленивые вареники, то потом я съедаю зеленое яблоко. Ну, например. Или, если я ем суп, его надо закусить огурцом", - говорит артистка.

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Ведущая проекта "55 за 5" Алина Шаманская и Елена Кравец / © скриншот с видео

Знаменитость также призналась, что у нее раньше не было здоровых отношений с едой. В частности, ведущая постоянно хотела есть. Елена Кравец избавилась от этого вместе с диетологом.

"Надо не зависеть от еду. Потому что я раньше всегда хотела есть. Диетолог сказала: "Тебе нужно или выровнять гормональную систему, или пойти со мной, или влюбиться". И вот я с ней шла-шла. Потом начала выравнивать систему, ну и потом - да", - добавила знаменитость.

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