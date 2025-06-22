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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
634
Время на прочтение
1 мин

Елена Кравец отправила 8-летних детей на отдых и показала, как они проводят лето без мамы

Ведущая показала, как Катя и Ваня проводят каникулы.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Елена Кравец

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец отправила на отдых дочь Екатерину и сына Ивана и показала, как они проводят время без нее.

Так, артистка в своем Instagram поделилась, что сейчас ее двойняшки находятся в лагере, основательницей которого является актриса Даша Малахова. Елена рассказала, что сын и дочь уже не впервые проводят так свои летние каникулы, чему она очень рада.

"Эти двое уже третий раз проводят каникулы в лагере. Это было лучшее решение июня", - отметила Кравец.

Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Сын Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Сын Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

В то же время звездная мама вспомнила один из разговоров по телефону с детьми. Как оказалось, Катя и Ваня настолько увлечены активностями лагеря, что едва находят время поговорить с мамой. Поэтому полностью довольны тем, где сейчас. В лагере дети вместе с другими детьми исследуют природу, углубляются в литературу, кино и театр.

"Мам, я звоню узнать, как у тебя дела? Только не спрашивай, как у меня, потому что все круто и у нас всего очень много! Поэтому мне не хватит времени, в которое мы пользуемся гаджетами, чтобы рассказать тебе все это", - вспомнила фрагмент разговора с детьми Кравец.

Сын Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Сын Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Дочь Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Дочь Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук впервые показал своих двух детей - сына и дочь.

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Дата публикации
Количество просмотров
634
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