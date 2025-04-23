Елена Кравец ответила, вернется ли в "Квартал 95" и в каких отношениях осталась с экс-коллегами

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

Реклама

Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец ответила, вернется ли в Студию "Квартал 95" и в каких отношениях осталась с бывшими коллегами.

Артистка много лет была участником юмористического шоу. Впрочем, осенью 2022 года знаменитость объявила, что покидает проект. Елена Кравец в интервью Oboz.ua признается, что это решение далось ей действительно нелегко, ведь "Квартал 95" - это большая часть ее жизни. Однако актриса поняла, что хочет двигаться дальше. Коллеги с уважением и пониманием приняли ее решение, поэтому никаких скандалов на этом фоне не было.

"Решение уйти из "Квартала" было для меня непростым. Это огромная часть моей жизни, и там – очень родные, очень важные для меня люди, с которыми росла, творила, проживала свои самые яркие профессиональные этапы. Поэтому было трудно. Но внутри я понимала: настал момент идти дальше. Коммуникация с коллегами происходила спокойно, с уважением. Я на тот момент была не в Украине, поэтому общались преимущественно через переписку. Я очень благодарна, что меня приняли с пониманием. Даже если просто сделали вид, что поняли – благодарна и за это", – говорит актриса.

Реклама

Елена Кравец / © concert.ua

С бывшими коллегами Елена Кравец сейчас общается очень редко. Однако актриса уверяет, что между ними нет никаких обид или напряжений. Тем временем возвращение в "Квартал 95" артистка не рассматривает пока что, а что будет в будущем - время покажет.

"Мы сейчас общаемся редко, но я не чувствую между нами обид или напряжения. Во мне осталось тепло. Допускаю ли я возвращение? По состоянию на сейчас – вряд ли. Но в жизни никогда нельзя говорить "никогда", - добавила артистка.

Напомним, недавно Елена Кравец заговорила о выезде за границу с 8-летними детьми во время войны. Артистка ответила, планирует ли это делать.