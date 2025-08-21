- Дата публикации
Елена Кравец похвасталась отдыхом с 9-летними двойняшками в Буковеле
Артистка показала, как проводит время с детьми.
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец вместе с 9-летними двойняшками решила насладиться последними неделями лета.
Поэтому, знаменитость с сыном и дочкой поехали на отдых. Вместе они отправились на запад Украины. Семейство выбрало отдых в Буковеле. В своем Instagram Елена Кравец уже показала, как проводит время с детьми. На фотографиях в основном были изображены именно Катя и Иван.
В отеле они наслаждаться спелым арбузом на летней террасе. Их обед проходил на фоне невероятного горного пейзажа.
"Доедаем куски лета", - шутит ведущая.
Конечно же, они не только сидели в отеле. Семейство также устраивало импровизированные экскурсии и исследовали местность. Катя и Иван облюбовали деревянные качели, поэтому не сдержались, чтобы не покататься вместе.
"Такое тут у них детство-детство", - делится знаменитость.
Напомним, недавно двойняшки Елены Кравец праздновали день рождения. Детям исполнилось уже девять лет. По случаю особенной даты ведущая показывала, как ее сын и дочь изменились со временем.