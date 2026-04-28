Елена Кравец показала 9-летних двойняшек в вышиванках и раскрыла, где они без нее проведут лето

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец показала подросших 9-летних двойняшек и рассекретила, где они без нее проведут лето.

Семейной фотографией артистка поделилась в Instagram. На снимке Елена Кравец позировала по центру, а рядом с ней были изображены Катя и Ваня. Дети артистки предстали перед камерой в вышиванках, а дочь дополнила образ веночком из ярких цветов.

Ведущая поделилась, что уже определилась с тем, как ее дети проведут лето. Знаменитость отвезет их в детский лагерь, который расположен в Карпатах. По словам актрисы, это будет особенный отдых, ведь сын и дочь не только будут находить новых друзей, но и будут учиться самостоятельности и ответственности.

Елена Кравец с двойняшками / © instagram.com/lennykravets

"Этим летом выбрала для своих детей детский лагерь в Карпатах. Хотелось не просто каникул, а опыта, который даст больше: новые знакомства, самостоятельность и уверенность в себе. Лагерь - это место, где дети раскрываются, учатся взаимодействовать, принимать решения и находят друзей. Уже с нетерпением ждем это приключение", - делится знаменитость.

Отметим, Елена Кравец воспитывает троих детей - дочь Марию и двойняшек Екатерину и Ивана. Муж актрисы - Сергей Кравец, с которым она состоит в браке с 2002 года. Недавно стало известно, что избранник знаменитости служит в армии. На Пасху ему удалось приехать к семье. Ведущая тогда показывала трогательные кадры, как дети встречали папу-военного.

