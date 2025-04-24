Елена Кравец показала, как во время обстрела Киева пряталась с 8-летними двойняшками от взрывов

Елена Кравец

Реклама

Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец показала, как во время масштабного обстрела Киева, который оккупанты совершили в ночь на 24 апреля, пряталась с детьми от опасности.

Страна-агрессор атаковала столицу баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками "Шахед". В Киеве ночью было громко, ведь слышны были звуки взрывов. Елена Кравец не пренебрегает сигналами воздушных тревог. Так что вместе с детьми спускается в укрытие.

Правда, актриса рассказала, что во время воздушных тревог ее поведение кардинально меняется. В частности, артистка сразу становится сосредоточенной, а с детьми достаточно строго общается. Когда 8-летние Ваня и Катя начали капризничать и не хотели идти в укрытие, то Елена Кравец сразу успокоила их. Уже в безопасном месте знаменитость возвращается к реальности и осознает, что происходит.

Реклама

Дети Елены Кравец в укрытии / © instagram.com/lennykravets

"В такие ночи, как сегодня, я чувствую себя очень взрослой. Главной тигрицей в стае. Страшно ли мне? Очень! Малыши хотят спать, капризничают, отказываются спускаться в укрытие. И вот я совсем не ласковая с ними в такие минуты. В мгновение становлюсь какой-то твердой и суровой, натягиваю на них все. что вижу в коридоре, вспоминаю все молитвы и просто выношу их, как тигрят, за шкирку. А потом вижу этого пингвина рядом с Катей и собаку соседки в брендовой курточке и возвращаюсь в сознание. Соболезнование всем пострадавшим от всех нас", — поделилась актриса.

Напомним, другие украинские звезды тоже реагировали на массированные обстрелы Киева. Знаменитости показывали, как прятались в укрытиях, и критиковали Россию.