Елена Кравец показала своих детей-двойняшек и как они менялись на протяжении 9 лет

Елена Кравец с младшими детьми / © instagram.com/lennykravets

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Украинская ведущая и актриса Елена Кравец поделилась личными семейными кадрами и щемящими словами ко дню рождения младших детей.

Сегодня, 19 июля, двойняшки артистки — Катя и Ваня — празднуют девятилетие. Так, по этому случаю звездная мама опубликовала архивные и новые фото с детьми, показав, как они менялись на протяжении всех лет. Кроме того, трогательно обратилась к ним в публикации, которая полна искренности, любви и материнской благодарности.

Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

"Сегодня Кате и Ване 18 на двоих. 9 лет умноженные на 2. Никогда не думала, что буду мамой двойни! Вот никогда! Да и сейчас иногда не верится, если честно. Спасибо, что пришли к нам в семью, мои Инь и Янь. Спасибо, что рядом с вами я все еще молодая мамочка! Спасибо, что держите меня в тонусе и даете так много поводов для смеха, размышлений, принятия таких разных своих эмоций и состояний! Спасибо, что пока вы растете в высоту, я расту внутрь. Спасибо за все ваши перлы, которые я записываю и которые когда-то станут книжкой, наверное. Спасибо, что учите меня легче относиться ко всему взрослому и серьезному.

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Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Напомним, недавно волонтер Сергей Притула рассказал о старшем сыне и о его дальнейших планах на обучение.