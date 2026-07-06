Елена Кравец после ночной атаки РФ по Киеву показала свою изуродованную квартиру изнутри

Елена Кравец

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Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец показала последствия массированной российской атаки на Киев, которая повредила ее квартиру и дома других звезд.

В ночь на 6 июля Россия нанесла комбинированный удар по столице ракетами и дронами. В результате атаки погибли по меньшей мере 13 человек, еще более 50 получили ранения. Под ударом оказались жилые кварталы, где взрывной волной повредило десятки домов. Среди пострадавших оказалась и семья Кравец.

Еще с утра дочь актрисы Мария сообщила, что в квартире родителей выбило окна. Затем на связь вышла и сама Елена. В своем Instagram она показала жуткие кадры из дома после обстрела. Взрывной волной полностью вырвало окна, однако, по словам актрисы, произошло настоящее чудо — стекло почти не рассыпалось, а все члены семьи остались живы.

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Квартира Елены Кравец после атаки на Киев 6 июля / © instagram.com/lennykravets

Квартира Елены Кравец после атаки на Киев 6 июля / © instagram.com/lennykravets

Квартира Елены Кравец после атаки на Киев 6 июля / © instagram.com/lennykravets

«Вот такое утро… Окна вылетели у нас тоже, но каким-то чудом уцелели стекла. И мы все, слава Богу», — написала Кравец.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила одну из самых масштабных атак последнего времени по Киеву. В столице повреждены жилые дома, вспыхнули масштабные пожары, а спасатели до сих пор ликвидируют последствия вражеского удара. Среди украинских знаменитостей, чье жилье пострадало от атаки, также певец Артем Никитин и Виктор Павлик — российский «прилет» произошел недалеко от их ЖК.

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