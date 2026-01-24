Елена Кравец после смерти мамы рассказала о переживании горя и какой совет ей дал 9-летний сын

Елена Кравец

Украинская актриса Елена Кравец рассказала о своем состоянии после пережитой недавней трагедии.

Как известно, у звезды несколько месяцев назад не стало мамы Надежды Федоровны. До последних дней она жила с последствиями инсульта. В особом уходе ей помогал муж — папа Кравец. Но, к сожалению, сердце женщины не выдержало. Печальную весть актриса рассказала во время собственного моноспектакля.

А на этот раз Елена призналась, что даже после нескольких месяцев смерти мамы не до конца оправилась. При этом звезда вспомнила, что ее сын Иван после потери бабушки дал совет не сдерживать эмоций грусти. А она, в свою очередь, начала мысленно разговаривать с родной. По словам Кравец, этот внутренний диалог с покойной мамой стал другим — более открытым, без ограничений, которые часто возникают в общении с родителями при жизни.

Елена Кравец с родителями / © instagram.com/lennykravets

«Недавно не стало моей мамы и мне кажется я это еще не до конца осознаю. Когда сообщила сыну, то девятилетний Ваня сказал: „Надо плакать. Выплакать все слезы до последней капли и потом только грустить“. Такая детская мудрость. Я разговариваю с мамой так искренне и свободно, как давно не разговаривала. Потому что мы бережем родителей и всегда разговоры такие бытовые. И ты только между строк считываешь заботу и волнение. Поэтому сейчас я разговариваю с мамой без табу. И да, есть ощущение, что она рядом и будет всегда», — растрогала Елена на своем YouTube-канале.

