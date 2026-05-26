Елена Кравец

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец пожаловалась на лишний вес и удивила методом борьбы с ним.

Знаменитость откровенно призналась, что есть некоторые вещи, которые ей в себе не нравятся. В частности, она считает, что у нее есть лишний вес. Однако в интервью Славе Демину Елена Кравец уверяет, что борется с набранными килограммами, хотя это и получается не всегда. Больше всего что помогает актрисе избавляться от лишних килограммов — это полное принятие себя. Тогда вес постепенно нормализуется.

«Есть такие вещи, довольно интимные. Они касаются внешности, веса, еще чего-то… Я считаю, что лишний вес у меня есть. Я с ним работаю, но у меня не всегда получается. Поэтому я просто успокоилась на этот счет. И когда я успокоилась, он ушел. Обычно так», — делится ведущая.

Также Елена Кравец поделилась, что влияет на ее физическую форму. Конечно, неполноценный сон дает о себе знать. Кроме того, актриса говорит, что ей уже 49 лет, поэтому есть определенные физиологические изменения.

«Но недосып, вспоминаем о возрасте. Есть определенные уже физиологические изменения», — делится ведущая.

