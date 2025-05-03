Елена Кравец призналась, как относится к скандальному Виннику и его позиции: "Эмоциональные пытки"

Елена Кравец и Олег Винник

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Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец высказалась о творчестве и позиции певца Олега Винника, который во время войны уехал из Украины.

Артистка признается, что в свое время должна была пародировать Винника, поэтому хорошо знакома с его личностью. Ведь для большего перформанса она погружалась и анализировала его образ. Правда, Кравец говорит, что это была "пытка" для нее, потому что ей не близка такая музыка.

"Мне нравилось погрузиться и одеть на себя одежду этого человека, разобрать на молекулы его физиогномику, артикуляцию, интонацию. Когда нужно сделать пародию, то это где-то 2-3 недели жизни с персонажем. Хочется, чтобы было очень-очень похоже. Это очень много материала – ты живешь в ушах с этим человеком, все время смотришь. Я посмотрела очень много концертов Олега Винника. Это вообще не моя музыка, и это были эмоциональные пытки такие немножко для меня, но мне нравилось", — отметила Елена в проекте "Терапія Красою".

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Олег Винник

Тем не менее, актриса утверждает, что это был отличный профессиональный опыт. При этом она не разделяет взглядов певца во время войны и некоторые черты характера звезды ее раздражают.

"Мне интересно было. Когда тебя раздражает человек по характеру, потому что ты не такая, и тебе не нравятся такие люди, но сыграть такого человека – это офигезный творческий и профессиональный вызов", – пояснила Кравец.

Напомним, недавно Елена Кравец довела до слез своими откровениями в спектакле и заговорила о разводе, выкидыше и болезни мамы.