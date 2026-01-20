Елена Кравец призналась, как с детьми выживает во время отключений света в Киеве: "Собираем деньги"

Елена Кравец

Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец поделилась личным опытом жизни во время массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Артистка живет с семьей в обычном многоквартирном доме, поэтому сталкивается с теми же трудностями, что и сотни тысяч украинцев. По словам артистки, исчезновение электричества в их доме автоматически означает отсутствие тепла и воды, ведь все системы зависят от электропитания. Кравец также обратила внимание на серьезную техническую проблему: из-за низкого давления в трубах тепло распределяется неравномерно.

«Когда в нашем доме исчезает электричество, вместе с ним исчезает и отопление, и вода, потому что насосы тоже завязаны на электричество. Поэтому мы с активными жильцами инициировали сбор на генератор или инвертор и уже консолидировались, потому что люди откровенно устали мерзнуть. Есть и техническая проблема — из-за низкого давления в трубах одна часть дома получает тепло при наличии света, а в некоторых квартирах температура держится на уровне +4…+6 °C. Поэтому мы обогреваем их, как можем. Когда света не было 12 часов и в квартире было очень холодно, я сама спала в перчатках, а детей перед сном, а детей перед сном накрывала тремя одеялами», — рассказала актриса изданию «Гордон».

Сын и дочь Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Несмотря на все трудности, Елена Кравец сохраняет оптимизм и подчеркивает важность взаимоподдержки в такие сложные времена, несмотря на холод, темноту и постоянную опасность. Актриса говорит, что сейчас их дом уже сплотился вокруг общей цели — обеспечить дополнительное электропитание.

«Живем дальше, собираем средства на автономное питание для дома, еще крепче обнимаем своих родных и греемся человеческим теплом», — подытожила артистка.

