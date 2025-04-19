Елена Кравец призналась, планирует ли выехать за границу с 8-летними детьми во время войны

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

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Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец поделилась размышлениями о выезде за границу.

Многодетная мама не скрывает, что сомневается в этом вопросе. Она воспитывает двоих несовершеннолетних детей Катю и Ваню, которым восемь лет. Елена говорит, что выезд может стать для них очень сложным этапом в жизни. Поэтому пока она остается с двумя двойнятами и старшей дочерью Марией, которая живет отдельно, в Украине. Тем не менее тема войны регулярно поднимается в семейных диалогах.

"Конечно, мысли уехать снова возникали. Но ничего так и не реализовалось, потому что, как я уже говорила, это не было моим настоящим ощущением. Я уже была за границей, и хорошо помню, как тогда чувствовала себя я сама и как это влияло на детей. И не уверена, что повторный переезд пошел бы им на пользу. Конечно, мы говорим о войне. Они задают много вопросов - почему это произошло, как, когда все закончится, какой из этого выход. Я отвечаю только на те, на которые знаю ответ, и объясняю все понятным для них языком. Не углубляюсь в ужасы. Например, если они верят, что когда ракета попадает в дом, приезжают пожарные, все спасают и все будет хорошо — я не разрушаю эту веру. Просто говорю, что мы все равно должны прятаться", — рассказала Кравец в интервью NV.

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Елена Кравец с сыном / © instagram.com/lennykravets

По словам актрисы, во время воздушных тревог она с двумя детьми пытается не пренебрегать безопасностью, хотя удается не всегда.

"В школе они всегда идут в укрытие. Дома, особенно ночью, мы не всегда спускаемся. Страшно, когда посреди ночи ребенок просыпается, будит меня и говорит: "Мам, мам, пошли, баллистика летит". И осознание того, что в возрасте восьми лет ребенок уже знает, что такое баллистика — это, конечно, ужас", — добавила артистка.

Напомним, недавно Елена Кравец удивила своим возвращением на большую сцену после трех лет паузы в необычном амплуа.