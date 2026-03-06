Елена Кравец прокомментировала слухи о проблемах в браке и призналась, как изменился ее муж

Елена Кравец и Сергей Кравец / © ТСН

Украинская актриса Елена Кравец откровенно высказалась о семейной жизни на фоне разговоров в Сети о возможных трудностях в ее браке. Звезда объяснила, почему сейчас старается не выносить личные темы на публику, а также рассказала, как изменился ее муж после службы в армии.

В интервью Маше Ефросининой актриса призналась, что сейчас не готова подробно комментировать происходящее в ее семье. По словам Елены, эта история касается не только ее, но и близких, поэтому она относится к этому очень осторожно.

«Мою личную жизнь в последнее время я не выношу на всеобщее обозрение, потому что я иногда сама для себя не могу до конца сформулировать, что происходит и разобраться. Каждый раз, когда меня спрашивают об этом, я вспоминаю, что в этой истории есть, как минимум, мой муж, мои дети, мой папа и родители его. И я, условно говоря, отвечаю за них всех. Это наша история, которую я пока не готова обсуждать», — поделилась артистка.

Муж актрисы, Сергей Кравец, присоединился к армии в октябре прошлого года. С тех пор супруги видятся нечасто. Кравец признается, что служба сильно повлияла на него, настолько, что иногда она будто знакомится с ним заново.

«Я могу сказать на сегодняшний день одно. После того как Сергей ушел в армию, все очень изменилось. Очень. Радикально изменился он. Я это объясняю определенной мужской инициацией. Он оказался в обстоятельствах, в которых нельзя не взрослеть. Иногда надо оставаться стержнем», — отмечает Кравец.

По словам Елены, вместе с новым опытом у ее мужа изменилось и отношение к жизни. Артистка говорит, что во время редких встреч замечает, как иначе он смотрит на многие вещи.

«Мне кажется, что у него изменилась картина мира. Он переоценил многое в своей жизни, пересмотрел определенные моменты. Мы не часто видимся сейчас, но когда мы видимся я осознаю, что мне нравится, что я вижу и я его таким не знаю. Не могу больше ничего сказать, но тенденция неплохая», — добавила она.

Отдельно актриса рассказала и об особых отношениях со старшей дочерью Марией, которой сейчас 23 года. По словам Кравец, именно она часто становится для нее главной поддержкой:

«Маша дана мне по жизни не просто так… Я думаю, что мы не подруги только потому, что мы все равно не можем друг другу сказать очень откровенные личные вещи. Есть определенная грань, что мы не можем обсуждать. Но уровень искренности и доверия в отношениях… он вообще другой. Она взрослеет, живет отдельно. Она мой компас… я как бы сверяюсь с ней. Она меня знает ближе всех, она знает весь мой путь», — откровенно заявляет артистка.

К слову, Елена и Сергей Кравец вместе уже более 23 лет. Кроме старшей дочери, супруги воспитывают еще и 9-летних двойняшек — Ивана и Екатерину, которых актриса иногда показывает в своем блоге.

