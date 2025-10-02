Елена Кравец раскрыла подробности первой беременности и удивила реакцией мужа

Елена Кравец

Украинская телеведущая Елена Кравец вспомнила свои эмоции во время первой беременности.

Елена рассказала, что в 25 лет не планировала материнства, поэтому новость стала для нее настоящим шоком. Самочувствие заставило сделать тест на беременность, и когда он показал две полоски, Елена сразу поделилась результатом с возлюбленным Сергеем.

"Я разбудила его и говорю: "Серый, я беременна". Он открыл один глаз и говорит: "Молодец". Думаю, что он тогда не осознал", — с улыбкой вспомнила артистка на шоу Ивана Морозова.

Кравец призналась, что сначала была в отчаянии и даже плакала, звоня маме. Впрочем, именно материнская поддержка помогла ей принять изменения.

"Я еще такая молодая, какие дети? Но прошло три дня, и я уже была счастлива", — добавила звезда.

Елена Кравец с дочерью Марией / © YULA company

Знаменитость отметила, что первая беременность прошла легко, однако после рождения дочери появились трудности. Кравец призналась, что ей приходилось совмещать карьеру и материнство, а из-за гастролей она иногда не была дома по несколько месяцев.

