Елена Кравец раскрыла правду о кризисе в браке и что спасло ее отношения с мужем

Елена Кравец с мужем / © instagram.com/lennykravets

Украинская актриса Елена Кравец прокомментировала сложные периоды в браке со своим мужем, военным Сергеем.

Ранее супругов подозревали в разводе. Они почти не появлялись публично вместе и крайне редко вспоминали друг друга. На подкасте у блогера Игоря Заболотного артистка отметила, что несмотря на серьезные испытания супружеской жизни она не расставалась с Сергеем и никогда не имела такого опыта.

«Я не разведена, у меня не было развода. Были определенные сложности в отношениях, но это нельзя так маркировать», — пояснила звезда.

Елена Кравец и ее муж Сергей / © ТСН

Елена Кравец также откровенно призналась, что кризисы в браке изменили их как пару и заставили по-другому посмотреть на отношения. По ее словам, важную роль в преодолении проблем сыграли дистанция и мобилизация мужа. В то же время пара сохранила связь и продолжает общаться и поддерживать друг друга.

«Это могут быть совершенно новые люди. Не могу совсем зайти в личное, но у меня ощущение, что мы действительно изменили "программное обеспечение". Помогло определенное дистанцирование и то, что Сергей пошел в армию», — сказала актриса.

Отметим, Елена и Сергей Кравцы женаты с 2002 года и воспитывают троих детей. В феврале 2026 года военный неожиданно появился на концерте жены в Днепре, что довело ее до слез. А до того приходил на один из ее спектаклей в Киеве.