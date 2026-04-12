Елена Кравец растрогала встречей 9-летних детей с папой-военным: "Лучший подарок на праздники"
Муж Елены Кравец служит в армии. Однако на праздники ему удалось приехать к семье.
Украинская актриса и ведущая Елена Кравец растрогала кадрами со встречи ее 9-летних детей с отцом-военным.
Возлюбленный знаменитости Сергей служит в армии. Однако на праздники ему удалось приехать к семье. В своем Instagram Елена Кравец показала, как их 9-летние дети встречали папу.
Для Ивана и Екатерины это был настоящий сюрприз, ведь они не ожидали, что отец приедет. Двойняшки уже были в своей комнате и готовились ко сну. Однако вдруг к ним зашел папа, чем очень сильно удивил. Дети сразу бросились в объятия к Сергею.
"Лучший подарок приехал неожиданно. Лучший подарок на праздники!" - делится знаменитость.
Отметим, Елена Кравец неохотно делится подробностями личной жизни. Однако долгое время ходили слухи о проблемах в ее браке. Только в этом году ведущая признала, что кризис действительно имел место быть. На вопрос, что происходит в ее отношениях, она коротко отвечала: "Все сложно". Однако все начало налаживаться, когда муж Елены Кравец вступил в армию. По словам знаменитости, служба изменила ее возлюбленного. Недавно актриса раскрыла, что именно спасло их брак от краха.