Елена Кравец с подросшими двойняшками растрогала обращением к ВСУ в особый день
Актриса поздравила украинских защитников и защитниц по случаю их праздника.
Украинская актриса Елена Кравец поздравила Вооруженные силы Украины с праздником.
Так, сегодня, 6 декабря, в Украине празднуют День ВСУ. По этому случаю звезда с подросшими сыном Иваном и дочкой Катей обратилась к украинским защитникам и защитницам с благодарностью и искренним восторгом от того, как они мужественно держат ежедневную оборону страны. Двойняшки назвали всех бойцов настоящим подарком на праздник, а Кравец пожелала им скорейшей победы.
«Мужчины, девушки, военные, с Днем ВСУ вас! Спасибо вам, что защищаете нас. Вы наше чудо. Вы наши подарки на святого Николая. Возвращайтесь скорее к своим малым и просто домой. Спасибо еще раз», — искренне поздравила Елена с детьми.
В то же время в эту дату украинцы также празднуют День святого Николая. Поэтому звездная мама показала, как накануне ее дети с печеньем и молоком, письмами с желаниями встречали чудо. Кроме того, новогодние праздники семья открыла совместной прогулкой. В частности, посетила каток и новогодние инсталляции в Киеве.
