Елена Кравец сообщила о смерти мамы и рассказала о ее тяжелой болезни

Украинская актриса Елена Кравец сообщила, что не стало ее мамы Надежды Федоровны.

Печальное известие стало известно во время моноспектакля звезды «Можно я просто посижу?» в Киеве. В частности, во время одной из историй о родителях Елена обмолвилась, что ее мама ушла из жизни. Звезда рассказала, что горе случилось еще месяц назад, то есть в октябре этого года.

Перед этим Кравец рассказала трепетную историю, как ее 86-летний папа перед смертью жены ежедневно заботился о ней. Как известно, Надежда Федоровна несколько лет назад перенесла инсульт и нуждалась в особом уходе. По словам актрисы, из-за последствий болезни мама страдала от провалов в памяти и потери ориентации в пространстве. А еще в начале этого года Елена планировала перевезти родителей из родного Кривого Рога поближе к Киеву.

Елена Кравец с родителями / © instagram.com/lennykravets

«Он сохранил в себе настоящего мужчину и взгляд доброго льва. Вероятно, мужество не имеет срока годности. Несмотря на свой довольно почтенный возраст, больные колени и порой высокое давление мой папа ухаживает за мамой нашей уже два года после инсульта. Моет ее, кормит, одевает, причем так, чтобы кофточка подходила к штанам. Потому что для мамы это всегда было важно. А на ночь оставляет в туалете свет, чтобы она не потерялась в темноте. Так странно, но мама два года не узнает нас, потому что пострадала краткосрочная память после инсульта. И она иногда не понимает, какой сегодня день и где она находится. Мамы не стало месяц назад»,— растрогала Елена зрителей в зале, пишет издание «Гордон».

К слову, 12 октября на моноспектакль звездной дочери пришел ее папа. В родном Кривом Роге мужчина поднялся к Елене на сцену с цветами, а та не сдержала слез и окунулась в объятия родного человека.

