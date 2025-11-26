- Дата публикации
Елена Кравец сообщила о смерти мамы и рассказала о ее тяжелой болезни
Актриса поделилась, какими были последние годы жизни ее родного человека.
Украинская актриса Елена Кравец сообщила, что не стало ее мамы Надежды Федоровны.
Печальное известие стало известно во время моноспектакля звезды «Можно я просто посижу?» в Киеве. В частности, во время одной из историй о родителях Елена обмолвилась, что ее мама ушла из жизни. Звезда рассказала, что горе случилось еще месяц назад, то есть в октябре этого года.
Перед этим Кравец рассказала трепетную историю, как ее 86-летний папа перед смертью жены ежедневно заботился о ней. Как известно, Надежда Федоровна несколько лет назад перенесла инсульт и нуждалась в особом уходе. По словам актрисы, из-за последствий болезни мама страдала от провалов в памяти и потери ориентации в пространстве. А еще в начале этого года Елена планировала перевезти родителей из родного Кривого Рога поближе к Киеву.
«Он сохранил в себе настоящего мужчину и взгляд доброго льва. Вероятно, мужество не имеет срока годности. Несмотря на свой довольно почтенный возраст, больные колени и порой высокое давление мой папа ухаживает за мамой нашей уже два года после инсульта. Моет ее, кормит, одевает, причем так, чтобы кофточка подходила к штанам. Потому что для мамы это всегда было важно. А на ночь оставляет в туалете свет, чтобы она не потерялась в темноте. Так странно, но мама два года не узнает нас, потому что пострадала краткосрочная память после инсульта. И она иногда не понимает, какой сегодня день и где она находится. Мамы не стало месяц назад»,— растрогала Елена зрителей в зале, пишет издание «Гордон».
К слову, 12 октября на моноспектакль звездной дочери пришел ее папа. В родном Кривом Роге мужчина поднялся к Елене на сцену с цветами, а та не сдержала слез и окунулась в объятия родного человека.
Напомним, недавно Елена Кравец красноречиво намекнула на развод с мужем Сергеем. После слухов о проблемах в браке она сделала заявление прямо со сцены.