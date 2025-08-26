Елена Кравец удивила кардинальной сменой образа: "Не пугайтесь"

Елена Кравец / © пресс-служба канала "1+1"

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец полностью изменила свой привычный образ, выбрав новый стиль, который напоминает моду восьмидесятых.

В своих новых сторис в Instagram артистка ответила на вопросы поклонников и продемонстрировала свою новую прическу — объемные кудри, которые напоминают популярные в восьмидесятых годах химические завивки.

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

Также Кравец пошутила и сказала подписчикам не пугаться, ведь в таком амплуа она предстала из-за съемок нового шоу. Знаменитость описала это, как возвращение в 80-е и 90-е.

"Не пугайтесь, не удивляйтесь. Немножко смена образа. Были сегодня удивительные съемки, назад в восьмидесятые, девяностые. Назад в мои годы", — смеется Елена.

Кроме этого, ведущая ответила на несколько вопросов от подписчиков. Она поделилась своими "ритуалами" для восстановления сил, мыслями о совместном с дочерью подкасте "Вдома поговоримо" и рассказала о любимых местах в родном Кривом Роге.

