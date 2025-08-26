- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
Елена Кравец удивила кардинальной сменой образа: "Не пугайтесь"
Артистка напомнила моду 80-х новой прической.
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец полностью изменила свой привычный образ, выбрав новый стиль, который напоминает моду восьмидесятых.
В своих новых сторис в Instagram артистка ответила на вопросы поклонников и продемонстрировала свою новую прическу — объемные кудри, которые напоминают популярные в восьмидесятых годах химические завивки.
Также Кравец пошутила и сказала подписчикам не пугаться, ведь в таком амплуа она предстала из-за съемок нового шоу. Знаменитость описала это, как возвращение в 80-е и 90-е.
"Не пугайтесь, не удивляйтесь. Немножко смена образа. Были сегодня удивительные съемки, назад в восьмидесятые, девяностые. Назад в мои годы", — смеется Елена.
Кроме этого, ведущая ответила на несколько вопросов от подписчиков. Она поделилась своими "ритуалами" для восстановления сил, мыслями о совместном с дочерью подкасте "Вдома поговоримо" и рассказала о любимых местах в родном Кривом Роге.
Напомним, недавно Елена Кравец поделилась семейным отдыхом в Карпатах. Артистка показала, как проводит время с детьми.