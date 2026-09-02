Елена Кравец вместе с 10-летними детьми эвакуировалась из Киева и показала, где они теперь живут

Елена Кравец

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Украинская ведущая и актриса Елена Кравец вместе с 10-летними детьми уехала из Киева.

Об этом знаменитость сообщила в Instagram-stories. К слову, жизнь в столице становится все более опасной. Киев в последнее время ежедневно подвергается вражеским обстрелам и, к сожалению, «прилетов» с последствиями не удается избежать.

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Так что Елена Кравец приняла решение о переезде в более безопасное место. Актриса выбрала Ивано-Франковск, где уже арендовала жилье и поселилась. Знаменитость говорит, что они попытаются пожить там.

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«А теперь серьезно… Мы с детьми временно переехали в Ивано-Франковск. Спасибо за приют и гостеприимство. Попробуем…», — делится знаменитость.

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

Отметим, Елена Кравец вместе с сыном Иваном и дочерью Катей живет на Левом берегу Киева. Старшая дочь знаменитости уже давно живет отдельно от мамы. Что же касается мужа актрисы, то он сейчас служит в рядах ВСУ.

Напомним, Елена Кравец не первая артистка, которая приняла решение об эвакуации. Ранее певица Светлана Тарабарова вместе с детьми покинула Киевскую область и раскрыла, где они будут жить.

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