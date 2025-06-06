Елена Кравец во время атаки Киева показалась в укрытии с дочкой и призналась, почему была без сына

Елена Кравец

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Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец показала, как прошла ее ночь на 6 июня, когда Россия нанесла массированную атаку по Киеву.

В фотоблоге артистка поделилась, что переждать опасность она вместе с дочкой Катей спустилась в укрытие. Вместе с ними в подвале также собралось немало жителей дома. По словам Елены, хоть ночь и была тревожной, но она не стала терять время и поддаваться чрезмерной панике. И в результате с сожителям за несколько часов обсудила актуальные вопросы.

"Дела такие. Провели ночной трехчасовой тимбилдинг на первом этаже с соседями, детьми и собачками. Обсудили устойчивость стен в доме, американский политикум, "Паутину", поблагодарили ПВО. Разрулили ряд вопросов из соседского чата. Консьержка сладко спала. Позавидовали. В следующий раз решили накрывать стол. Но пусть его лучше не будет", - поделилась Кравец.

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Елена Кравец с дочкой в укрытии / © instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с дочкой в укрытии / © instagram.com/lennykravets

К слову, младший сын ведущей был отдельно от мамы и сестры. Елена объяснила, что 8-летний Иван остался у своего товарища. Однако грустить во время обстрелов парни отказались и устроили ночной перекус с развлечениями в укрытии.

Сын Елены Кравец с другом / © instagram.com/lennykravets

Сын Елены Кравец с другом / © instagram.com/lennykravets

Отметим, в ночь на 6 июня Россия атаковала Киев, поразив 6 районов столицы. К сожалению, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 20 получили ранения, из них 16 госпитализированы. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности метро и социальные объекты.