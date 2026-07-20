Елена Кравец восхитила фото с детьми-близнецами и сюрпризом на их 10-летие: "Утро порознь"

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

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Украинская ведущая и актриса Елена Кравец поделилась трогательными кадрами с младшими детьми-близнецами и показала, как они отпраздновали свой первый круглый праздник.

Так, на днях Кате и Ване исполнилось 10 лет. В этом году юбилей брат и сестра встретили раздельно. Катя праздновала дома вместе с мамой и родными. С самого утра девочку ждал приятный сюрприз — большая коробка, из которой вылетели воздушные шарики.

Тем временем увлекающийся футболом Иван проводил день рождения в спортивном лагере. Друзья по команде и тренер поздравили именинника сладостями и подарили ему деньги. Во время завтрака парню также вынесли праздничный торт со свечами и спели традиционное поздравление.

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Дочь Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Сын Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Сама Елена Кравец призналась, что не может насладиться тем, как быстро взрослеют ее дети. Она также поделилась размышлениями о материнстве, отметив, что с каждым годом этот опыт становится для нее все более интересным.

«Впервые в жизни утро дня рождения близнецов начиналось порознь. У Катеньки дома. А у Ванечки — в футбольном лагере с друзьями. 10 лет — классный возраст. Мне интересно и легче с каждым годом, но это не точно», — с юмором написала ведущая.

Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Сын Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Напомним, недавно певица Алина Гросу показала подросшего сына Марка-Габриэля и как выглядит он в свои три месяца.

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