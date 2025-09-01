Елена Кравец восхитила фотографиями своих двойняшек, которых отвела в школу

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец показала своих подросших детей на празднике 1 сентября.

Двойняшки Катя и Ваня появились на линейке в ярком праздничном наряде и с улыбками на лицах. Дети держали в руках красивые осенние букеты, которые впоследствии подарили учителям.

Кравец написала, что не будет сегодня оригинальной и пошутила, что с приходом осени не нужно будет искать идеи, как развлечь малышей.

"Не буду сегодня оригинальной. С началом учебного года всех и с окончанием поиска идей, что делать с детьми летом", - отметила артистка.

Ваня и Катя / © instagram.com/lennykravets

Также Елена опубликовала кадры двойняшек по отдельности: Ваня стоял с друзьями, а Катя, вероятно, с одной из учительниц.

Ваня / © instagram.com/lennykravets

Катя / © instagram.com/lennykravets

