- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1957
- Время на прочтение
- 1 мин
Елена Кравец восхитила фотографиями своих двойняшек, которых отвела в школу
Артистка поздравила их с Днем знаний.
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец показала своих подросших детей на празднике 1 сентября.
Двойняшки Катя и Ваня появились на линейке в ярком праздничном наряде и с улыбками на лицах. Дети держали в руках красивые осенние букеты, которые впоследствии подарили учителям.
Кравец написала, что не будет сегодня оригинальной и пошутила, что с приходом осени не нужно будет искать идеи, как развлечь малышей.
"Не буду сегодня оригинальной. С началом учебного года всех и с окончанием поиска идей, что делать с детьми летом", - отметила артистка.
Также Елена опубликовала кадры двойняшек по отдельности: Ваня стоял с друзьями, а Катя, вероятно, с одной из учительниц.
Напомним, недавно Елена Кравец удивила кардинальной сменой внешности. Она призвала фанов "не пугаться" ее нового образа.