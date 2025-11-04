ТСН в социальных сетях

Елена Кравец впервые за долгое время показалась с 22-летней дочкой-красавицей на публичном мероприятии

Знаменитость поделилась нежной и стильной фотографией с Марией.

Елена Кравец с дочерью Марией

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец посетила допремьерный показ документального фильма о группе "Океан Эльзы" вместе с дочерью Марией.

На фото, которым поделилась Кравец, мама и дочь выглядят гармонично и стильно. Звезда выбрала свободные джинсы, укороченный пиджак и майку с кружевом, дополнив образ черным пальто, элегантными туфлями и небольшой сумочкой. Мария, в свою очередь, продемонстрировала изысканный стиль: обжатые брюки до колен, кожаная куртка, стильные сапоги и акцентная сумка с блестками сделали ее образ ярким, но изящным.

Елена Кравец с дочерью Марией / © instagram.com/maarriill

На снимках видно, что мать и дочь наслаждаются компанией друг друга. После показа Мария поделилась в Instagram-сторис, что фильм произвел на нее сильное впечатление и даже расстрогал ее до слез.

Дочь Елены Кравец - Мария / © instagram.com/maarriill

К слову, дочь Елены Кравец живет отдельно от родителей. 22-летняя девушка работает в компании украинского бренда бизнесвумен Даши Кацуриной, экс-жены ресторатора Миши Кацуриного.

Напомним, недавно дочь Елены Кравец, 22-летняя Мария, откровенно рассказала о своих отношениях с мамой и призналась, какой была атмосфера в семье, когда она росла. Девушка объяснила, почему между ними существовала определенная дистанция и как воспитание родителей помогло ей избежать звездной болезни.

