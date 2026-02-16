- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 761
- Время на прочтение
- 2 мин
Елена Кравец впервые за долгое время показалась с мужем-военным и расплакалась от сюрприза
Артистка впервые заявила, что ее возлюбленный сейчас служит.
Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец поделилась щемящим моментом — ее муж Сергей подготовил для нее неожиданный романтический сюрприз.
Несмотря на слухи о возможном разводе, артистка недавно призналась, что в их отношениях "все непросто", но они остаются вместе. И впоследствии она опубликовала в Instagram кадры, которые развеяли все домыслы.
Во время спектакля в Днепре 14 февраля, когда постановка подходила к концу, на сцену внезапно вышел ее муж — Сергей Кравец. Он подарил жене букет цветов. Елена не сдержала эмоций. Вместе с мужем они поговорили и обменялась объятиями и поцелуями. А в посте звезда впервые призналась, что ее возлюбленный служит и эта встреча была полной неожиданностью.
«Я беру цветы и еще ничего не подозреваю… И вдруг вижу его! Мой муж! Я ничего не понимаю. Он служит в другом городе! Сказал, что приехал буквально на спектакль — и обратно. Просто увидеться со мной 14 февраля. Я разревелась… Не помню, что говорила — совсем растерялась», — трогательно написала актриса.
Супруги поженились еще в 2002 году. Уже через год у них родилась дочь Мария, а в 2016-м семья пополнилась двойней — Иваном и Екатериной.
В последнее время Кравец редко появлялась с мужем на публике и не публиковала совместных фото, что и стало основой для слухов. Однако этот искренний жест Сергея стал красноречивым подтверждением: несмотря на сложности, их объединяют глубокие чувства.