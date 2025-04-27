Елена Кравец высказалась о Зеленском и о чем они общаются во время войны

Елена Кравец и Владимир Зеленский

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Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец прокомментировала свои дружеские отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Не секрет, что ранее будущий лидер нашего государства и актриса выступали на больших сценах. И, как оказалось, даже спустя годы они сумели сохранить дружеские отношения. Так что даже во время полномасштабного вторжения, по словам Елены, она общается с президентом. Звезда говорит, что делает это очень редко, чтобы не отвлекать политика. Тем не менее, в переписке обычно подбодряет президента. А он, в свою очередь, отвечает ей с благодарностью.

Владимир Зеленский / © скриншот с видео

“Я совсем не объективна по отношению к нему. Я вижу его как человека, с которым я росла, работала, с которым связано очень много эмоций и лет моей жизни. Мне трудно оценивать его как политика, потому что я вижу человека. Каждый раз я вспоминаю, как это было. Я действительно вижу по мимике и понимаю, что сейчас гнев просто колоссальный. Да, пишу ему очень редко, когда уже не могу держать в себе. Когда мне хочется просто мысленно подержать за руку, посмотреть в глаза и сказать: "Здесь рядом многие с тобой. Ты не один". Мне кажется, что такие моменты поддержки важны. Я не воздерживаюсь от этих слов. Он отвечает: "спасибо", - поделилась Елена в интервью "Сніданок з 1+1".

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Напомним, недавно Елена Кравец показала, как во время массированного обстрела в Киеве с двумя детьми-двойнятами пряталась в укрытии.