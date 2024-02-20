Елена-Кристина Лебедь честно ответила, вышла ли замуж за Розенко: "На самом деле свадьба была"

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь рассекретила, действительно ли вышла замуж за вице-президента Общества Красного Креста Украины Павла Розенко.

Такие слухи распространились летом прошлого года, когда пара опубликовала свадебные фото. В программе "Ранок у великому місті" Лебедь призналась, что свадьба действительно была. Правда, не их с Розенко, а друзей.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

"На самом деле свадьба была, но не моя, а моих друзей. Мы были просто красиво одеты. Не моя была свадьба, но знаю, что народ подумал, что это моя", — прокомментировала Лебедь.

Впрочем, ведущая говорит, что, возможно, и сама скоро выйдет замуж. Дело в том, что на свадьбе она поймала букет невесты. Розенко тогда отметил, что это знак.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

"Я поймала свадебный букет. Он сказал: "Лебедь, это знак", – поделилась ведущая.

Напомним, недавно бывшая жена рэпера Позитива намекнула, что вышла замуж. Анна Андрейчук показалась в образе невесты и заговорила об откровении.

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